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ЧМ-2018 на ТВ 14 июля: где смотреть матч Бельгия — Англия
Матч за третье место
14 июля (суббота)
Бельгия — Англия 17.00 «Интер»
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”