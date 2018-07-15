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Спорт
7:00 — 15 июля 2018 271
ЧМ-2018 на ТВ 15 июля: где смотреть матч Франция — Хорватия
Инф. «ФАКТОВ»
Финал
15 июля (воскресенье)
Франция — Хорватия 18.00 «Интер»
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