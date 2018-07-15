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Спорт

ЧМ-2018 на ТВ 15 июля: где смотреть матч Франция — Хорватия

7:00 15 июля 2018   271
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Инф. «ФАКТОВ»

Финал

15 июля (воскресенье)

Франция — Хорватия 18.00 «Интер»

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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