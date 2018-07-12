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ЧМ-2018: в финале впервые в истории сыграет «украинец» (фото)
Сенсационный выход футболистов сборной Хорватии в финал чемпионата мира (в полуфинале Вида и компания в компенсированное время вырвали победу у англичан — 2:1) стал поводом для гордости и для наших болельщиков. Впервые в истории главный трофей турнира оспорит футболист украинского клуба — защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич, которого первыми с успехом поздравили родители.
Успех команды Златко Далича вылился у них на родине в грандиозный праздник. Десятки тысяч фанатов вышли на улицы Загреба, а на табло общественного транспорта даже установили… окончательный счет поединка.
Кстати, нашлись в хорватской столице поздним вечером 11 июля и те, кто решил совместить приятное с полезным. К примеру, один из болельщиков превратил собственный автомобиль Volvo… на гриль для мяса. Недостатка в покупателях, пишет хорватское издание Večernji list, не наблюдалось.
Напомню, что на пути к первому в своей истории финалу команде Хорватии пришлось трижды (!) проводить дополнительное время, и каждый раз они выходили из дуэли победителями. Данию и Россию команда Златко Далича одолела по пенальти, Англию — в овертайме.
Кроме того, «клетчатые» повторили достижение команды Чехословакии, став второй в истории командой из Восточной Европы, добившейся такого успеха (Чехословакия играла в финалах ЧМ-1934 и ЧМ-1962).
Напомню, что в решающем поединке ЧМ-2018 хорваты 15 июля сыграют с французами. Кстати, в прежние годы страна с меньшим населением, чем у Хорватии (4,2 млн человек), выходила на поле в финале мирового первенства лишь раз, когда на ЧМ-1930 «золото» добыл Уругвай (тогда в стране проживали 1,7 млн человек).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия дожала Англию и впервые в истории сыграет в финале.
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