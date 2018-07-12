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Украина

Пятница, 13-е: ливни, грозы, шквалы, град

13:43 12 июля 2018   775
Котики
Инф. «ФАКТОВ»

Синоптик Наталья Диденко сообщила о циклоне, который в пятницу, 13 июля, своим «атмосферным хвостом-фронтом» приведет в Украину дожди с грозами и иногда даже ливни со шквалами и градом.

«Дожди наиболее вероятны в западных областях (где они пройдут уже в четверг, 12 июля), на севере и в центре (кроме Днепра и районов). В восточных областях и на юге будет сухо и жарко, + 28 + 33 градуса. Разве что в Одесской области возможен локальный дождь. Днем температура воздуха составит + 26 + 30 градусов, на западе + 22 + 26 градусов», — сообщает синоптик.

В Киеве в пятницу — дождь, температура +27 +28 градусов.

«Во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха. Примите к сведению», — предупреждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни.

Фото от Натальи Диденко.

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