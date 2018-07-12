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Отчитав в Брюсселе Меркель и Столтенберга, Трамп полетел в Лондон к Елизавете II (фото)

В четверг, 12 июля, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания отправляются из Брюсселя в Лондон. Это будет первый визит Трампа в Великобританию с момента вступления его в должность главы государства в январе 2016 года.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», американский президент принимал участие в двухдневном саммите НАТО в Брюсселе. Трамп вел себя очень жестко с союзниками по альянсу. Как сообщает немецкое агентство DPA, он пригрозил выходом США из Североатлантического блока, если они незамедлительно не повысят расходы на обороны до двух процентов от объема ВВП. Более того, Трамп заявил, что и двух процентов недостаточно, лучше бы повысить оборонную статью расходов до четырех процентов.

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В итоге было решено, что страны НАТО будут стремиться к повышению своих военных расходов до двух процентов до 2024 года. Трампу эта формулировка показалась нечеткой. Больше всех американский лидер критиковал Германию, Испанию и Бельгию.

Трамп провел в Брюсселе ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Лондоне Дональда и Меланию ждут 12 июля после обеда. Ожидается, что сначала Трамп отправится на Даунинг-стрит, 10. Там его примет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Американский гость стремится сократить свое пребывание в Лондоне до минимума. По всей видимости, это связано с массовыми акциями протеста, запланированными в британской столице на все время визита Трампа. Причем все они согласованы с мэром Лондона Садиком Ханом.

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Вечером 12 июля Мэй повезет Дональда и Меланию на официальный ужин в Бленхеймский дворец близ Оксфорда, где родился Уинстон Черчилль. На обеде будут присутствовать члены кабинета министров и представители британского большого бизнеса.

Утром 13 июля Мэй и Трамп посетят военную базу, где британские и американские спецназовцы проведут совместные учения — отработают антитеррористическую операцию. Оттуда премьер-министр и ее гость отправятся в загородную резиденцию Мэй в графстве Бакингемшир. К ним присоединится новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Эта часть визита Трампа считается наиболее напряженной, поскольку президент США открыто поддерживает ушедшего 9 июля в отставку Бориса Джонсона, предшественника Ханта.

Мэй и Трамп намерены обсудить целый ряд вопросов: двусторонние торговые отношения, сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с Россией, Brexit.

Улетая из Вашингтона в Европу, Трамп пошутил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, запланированная на 16 июля, будет самой легкой из тех, что ему предстоят во время этого турне.

Помня об этом, Тереза Мэй сделала заявление, в котором подчеркнула невероятную важность хороших отношений между Лондоном и Вашингтоном. Кроме того, британский премьер выразила одобрение тому, что Трамп встретится с Путиным.

«Нашей долгосрочной целью остаются конструктивные отношения с Москвой. Для этого необходимо поддерживать контакты, как лично, так и всем альянсом в целом. Поэтому я приветствую решение президента Трампа встретиться с президентом Путиным — открытые каналы коммуникаций между США и Россией играют ключевую роль в минимизации риска столкновений», — сказала Мэй.

Вечером 13 июля президента Трампа с супругой ждут в Виндзорском замке. Там его примет королева Елизавета II.

Завершит Трамп свой визит в Великобританию посещением принадлежащего ему гольф-клуба в Шотландии.

Утром 12 июля там уже приземлились два самолета ВВС США. Boeing C17 Globemaster доставили в Великобританию бронированный лимузин американского президента и не меньше десятка одинаковых внедорожников для охраны и остальных членов делегации.