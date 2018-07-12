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Я не допустил бы аннексии Крыма, это на совести Обамы, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы аннексии Крыма Россией, если бы был президентом США в 2014 году. Об этом он заявил во время брифинга на саммите НАТО, который транслировал телеканал «112 Украина».
«Задолго до того, как я вступил в должность президент Обама (президент США Барак Обама. — Авт.) допустил это (аннексию Крыма. — Авт.)! Я бы не позволил этого если бы я был в должности! Я не доволен тем, что там происходит, но это на совести Обамы», — заявил он.
Трамп также высказал озабоченность ситуацией со строительством газопровода «Северный поток-2».
«Я очень взволнован трубопроводом немецким. Я буду в понедельник встречаться с Путиным (президентом России — Авт.) и мы будет говорить про Сирию, вмешательство в выборы, про Украину. Будет очень интересно услышать, что он скажет», — сказал президент США.
Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп провел встречу с Петром Порошенко, после чего отменил ряд двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
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