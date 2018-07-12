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Суд решил судьбу угонщика мотоцикла Найема
Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен жителя Киева, который 11 мая угнал мотоцикл брата народного депутата Украины Мустафы Найема. Напомним, что Маси Найем приехал на мотоцикле в Апелляционный суд и оставил его возле здания, забыв ключи в замке зажигания.
Как сообщает «Левый берег», обвиняемый в угоне Антон Мазур и Маси Найем обратились в суд в ходе подготовительного рассмотрения с соглашением о примирении, которое было ими подписано 21 мая. Стороны согласились с назначением подсудимому наказания в виде штрафа в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан в пользу государства, что составляет 17 тысяч гривен. Суд утвердил сделку, оштрафовал виновного, а мотоцикл вернул Найему.
Сообщается, что обвиняемый полностью и добровольно признал себя виновным в совершении уголовного преступления и раскаялся. До вступления приговора в силу Мазур остается под домашним арестом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Найему предлагали выкупить угнанный мотоцикл уже после того, как его нашла полиция.
Фото из Facebook.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”