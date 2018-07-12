С Путиным, возможно, мы станем друзьями, — Трамп на саммите НАТО

Мир

Президент США Дональд Трамп не исключает, что они с президентом России Владимиром Путиным станут друзьями. Об этом он заявил во время брифинга на саммите НАТО, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Он (Путин. — Авт.) — наш конкурент! Он мне не враг и не друг! Когда мы с ним несколько раз встречались, мы неплохо находили общий язык! Это не вопрос дружбы. Он — не мой враг! Возможно, через какое-то время мы станем друзьями, но я его еще плохо знаю», — заявил он.

По словам президента США, он не хочет, чтобы Путин стал угрозой для безопасности в Европе.

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«Я не хочу чтобы Путин был угрозой безопасности (Европы. — Авт.)! Именно поэтому у нас есть НАТО, именно поэтому США увеличивают военный бюджет. У нас военный бюджет достигнет 700 миллиардов долларов в следующем году. Я думаю, что я договорюсь с Россией», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», встреча Трампа и Путина назначена на 16 июля. В Хельсинки два президента собираются обсуждать экономические санкции, контроль над вооружениями, ситуацию в Украине.