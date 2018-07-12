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Близ популярного египетского курорта разбился пассажирский автобус (фото)
В четверг, 12 июля, в Египте переполненный пассажирский автобус на большой скорости врезался в грузовик с прицепом. Погибли 10 человек. Еще 23 госпитализированы с травмами.
Трагедия произошла на шоссе, ведущем от Каира к популярному морскому курорту Мерса-Матрух.
По всей видимости, в автобусе ехали отдыхающие.
Египет входит в число стран с наибольшим количеством автокатастроф в мире. Так в 2017 году в Египте в автокатастрофах погибли 3 747 человек. Еще 13 998 человек получили травмы. Разбито 17 201 автомобиль, включая автобусы и грузовики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об автокатастрофе, которая произошла 12 июля в Баку.
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