Близ популярного египетского курорта разбился пассажирский автобус (фото)

Мир

В четверг, 12 июля, в Египте переполненный пассажирский автобус на большой скорости врезался в грузовик с прицепом. Погибли 10 человек. Еще 23 госпитализированы с травмами.

Трагедия произошла на шоссе, ведущем от Каира к популярному морскому курорту Мерса-Матрух.

По всей видимости, в автобусе ехали отдыхающие.

Египет входит в число стран с наибольшим количеством автокатастроф в мире. Так в 2017 году в Египте в автокатастрофах погибли 3 747 человек. Еще 13 998 человек получили травмы. Разбито 17 201 автомобиль, включая автобусы и грузовики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об автокатастрофе, которая произошла 12 июля в Баку.