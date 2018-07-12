Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Близ популярного египетского курорта разбился пассажирский автобус (фото)

14:24 12 июля 2018   969
Разбившийся автобус
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 июля, в Египте переполненный пассажирский автобус на большой скорости врезался в грузовик с прицепом. Погибли 10 человек. Еще 23 госпитализированы с травмами.

Трагедия произошла на шоссе, ведущем от Каира к популярному морскому курорту Мерса-Матрух.

По всей видимости, в автобусе ехали отдыхающие.

Египет входит в число стран с наибольшим количеством автокатастроф в мире. Так в 2017 году в Египте в автокатастрофах погибли 3 747 человек. Еще 13 998 человек получили травмы. Разбито 17 201 автомобиль, включая автобусы и грузовики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об автокатастрофе, которая произошла 12 июля в Баку.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины