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НАТО призывает Россию освободить украинских заложникогв
Союзники и Украина, осудив практику нарушений прав человека в аннексированном Крыму, призвали Россию освободить украинских заложников.
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Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО в Брюсселе.
«Союзники и Украина осудили практику нарушений прав человека и дискриминацию со стороны российских де-факто властей жителей незаконно аннексированного Крымского полуострова, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим, политическим и религиозным группам», — говорится в заявлении.
Россию и их марионеток в Крыму призвали предоставить доступ международным мониторинговым организациям в Крым, освободить украинских заключенных и заложников, задержанных в России, Крыму и районах восточной Украины, которые находятся под контролем поддерживаемых Россией боевиков.
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«Лидеры стран НАТО и Украины выразили обеспокоенность по поводу применения пыток и передачи украинских граждан в тюрьмы России. Постоянная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины и подрывает стабильность региона», — говорится в заявлении. Также в документе осудили строительство и частичное открытие Россией моста через Керченский пролив, назвав это еще одним нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, включая нарушение ее навигационных прав в своих территориальных водах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко приветствовал решение НАТО относительно Украины.
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