Общество

До конца июля в центре Киева будет ограничено движение

В пятницу, 13 июля, с 22.00 на путепроводе через «железку» в месте примыкания столичного проспекта Космонавта Комарова к проспекту Леся Курбаса частично ограничат движение в первой полосе по направлению к центру, сообщили в «Киевавтодоре».

Ограничение движения (с 08.00 до 17.00) на улице Рейтарской, также связанное с дорожными работами (их проведут на участке между улицами Золотоворотской и Гончара), продлится с 14 июля и до конца месяца.

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом улиц.

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Напомним, что на 15 июля запланировано начало реконструкции Парковой дороги. Работы здесь будут проводиться в три этапа с закрытием определенных участков (в период ремонта прямой проезд от улицы Грушевского до аллеи Героев Крут закроют).

Продолжается ремонт на объектах дорожной инфраструктуры: на улице Алматинской, на пересечении улиц Телиги и Кирилловской (до осени); пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела; на проспекте Заболотного и на съезде с проспекта Палладина на улицу Малинскую.

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Также до 23 июля ведутся дорожные работы на улице Теремковской. Дорожники приводят в порядок улицы Родимцева и Назаровскую, а транспортную развязку на пересечении проспекта Курбаса и улицы Гната Юры планируют открыть уже через неделю. Средний ремонт выполняют на улицах Рыбной, Городской, Семашко, Надъярной и других объектах.

До 18 июля ограничено движение в первой полосе на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе (в связи с ремонтом на съезде). Обновляется дорожное покрытие на улицах Городской, Вересневой. До 16 июля (из-за ремонта улицы Алматинской) закрыто движение между улицами Рогозовской и Макаренко в направлении улицы Пражской. До конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Е. Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег реки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одном из районов Киева запретили продовольственные ярмарки.