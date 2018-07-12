- 16:59 Во Львове врач попыталась выброситься из окна горсовета
- 16:50 В Мининфраструктуры назвали самые непунктуальные авиакомпании
- 16:42 Порошенко рассказал, о чем говорил с Макроном
- 16:38 Известную блогершу изнасиловали на границе зоны отчуждения
- 16:24 Порошенко дал прогноз итогов встречи Трампа с Путиным
- 16:23 Кличко: "Средства от повышения стоимости проезда пойдут на развитие транспортной инфраструктуры"
- 16:17 Как скажется на кошельках украинцев повышение учетной ставки НБУ?
- 16:04 Крымский татарин объявил ультиматум Путину и генпрокурору РФ
- 15:50 Никто не запретит Украине вступить в НАТО, — Порошенко
- 15:38 НАБУ передало в суд дело о закупке списанных двигателей для танков
До конца июля в центре Киева будет ограничено движение
В пятницу, 13 июля, с 22.00 на путепроводе через «железку» в месте примыкания столичного проспекта Космонавта Комарова к проспекту Леся Курбаса частично ограничат движение в первой полосе по направлению к центру, сообщили в «Киевавтодоре».
Ограничение движения (с 08.00 до 17.00) на улице Рейтарской, также связанное с дорожными работами (их проведут на участке между улицами Золотоворотской и Гончара), продлится с 14 июля и до конца месяца.
Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом улиц.
Читайте также: В метро могут появиться туалеты для пассажиров
Напомним, что на 15 июля запланировано начало реконструкции Парковой дороги. Работы здесь будут проводиться в три этапа с закрытием определенных участков (в период ремонта прямой проезд от улицы Грушевского до аллеи Героев Крут закроют).
Продолжается ремонт на объектах дорожной инфраструктуры: на улице Алматинской, на пересечении улиц Телиги и Кирилловской (до осени); пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела; на проспекте Заболотного и на съезде с проспекта Палладина на улицу Малинскую.
Читайте также: Потрясающая находка археологов: обнаруженным в Киеве артефактам 2500 лет
Также до 23 июля ведутся дорожные работы на улице Теремковской. Дорожники приводят в порядок улицы Родимцева и Назаровскую, а транспортную развязку на пересечении проспекта Курбаса и улицы Гната Юры планируют открыть уже через неделю. Средний ремонт выполняют на улицах Рыбной, Городской, Семашко, Надъярной и других объектах.
До 18 июля ограничено движение в первой полосе на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе (в связи с ремонтом на съезде). Обновляется дорожное покрытие на улицах Городской, Вересневой. До 16 июля (из-за ремонта улицы Алматинской) закрыто движение между улицами Рогозовской и Макаренко в направлении улицы Пражской. До конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Е. Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег реки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одном из районов Киева запретили продовольственные ярмарки.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”