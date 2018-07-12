Члены НАТО согласились платить больше, — Трамп

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Страны-члены НАТО согласились увеличить свои взносы в бюджет Альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга на саммите НАТО, который транслировал телеканал «112 Украина».

«США исполняют свои обязательства перед НАТО, но страны НАТО будут использовать дополнительные деньги. Это цифры, которых раньше никогда не было. США тратят гигантские деньги — 90% бюджета НАТО. Другие страны НАТО начнут увеличивать свои взносы», — сказал он.

По его словам, лишь пять стран-членов НАТО платят свои взносы в полном объеме.

«Вчера я сообщил им, что я недоволен тем, что происходит и они согласились увеличить свои взносы. Я очень счастлив! Сейчас НАТО значительно сильнее, чем два дня назад. Я верю в НАТО, это — лучшее, что было сделано! Но, США платят до 90% бюджета НАТО, это несправедливо для Соединенных Штатов», — сказал президент США.

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По словам Трампа, теперь бюджет НАТО получит дополнительно от 33 до 40 миллиарда долларов.

«Они увеличили свои взносы так, как они раньше этого не делали. Все достигли согласия платить больше. Я думаю, что НАТО будет очень эффективным! Я буду давить (на страны, которые не платят взносы в полном объеме. — Авт.). Они взяли обязательства и они их выполнят!» — заявил президент США.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Трамп заявил, что зависимость экономики Германии от российского газа является угрожающей для НАТО.