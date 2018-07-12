По фото ребенка, сделанного со вспышкой, можно распознать угрозу слепоты

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Долгожданный ребенок родился раньше срока. Родители волнуются: все ли в порядке с крохой?

— Каждого недоношенного младенца на третьей-четвертой неделе жизни должен осмотреть офтальмолог, — рассказывает заведующий Украинским медицинским центром детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юрий Баринов. — Если врач считает, что развитие сетчатки может нарушиться (возникнет ретинопатия новорожденных), то осмотр нужно повторять раз в две недели до момента, когда угроза заболевания исчезнет: обычно два-три месяца. В случае выявления первой стадии ретинопатии новорожденных ребенка следует осматривать раз в неделю, а вторая стадия, ближе к третьей, требует помощи в специализированном центре. Тогда в 97 процентах случаев можно остановить развитие ретинопатии и предупредить слепоту.

— Детей с угрозой ретинопатии много?

— Из 25—28 тысяч недоношенных детей, которые ежегодно рождаются в Украине, пять-шесть тысяч попадают в группу риска. Это малыши, вес которых не превышает двух с половиной килограммов. Если не оказать им помощь, то каждый год у нас будет прибавляться 300 слепых детей.

— Ребенок родился. Он сразу видит улыбку мамы?

— Нет. В первый месяц младенец видит только черно-белые пятна, различая свет и тень. На втором месяце — очертания предметов, лица. Затем появляется цветовое ощущение и формируется ассоциативное зрение. Если мама показывает малышу бабочку, то он сможет распознать ее в следующий раз. Важно, чтобы на сетчатке было четкое изображение предметов, окружающих ребенка. Если есть какие-то проблемы со зрением — помутнение роговицы, хрусталика (катаракта), стекловидного тела, врожденная близорукость, астигматизм, изображение на сетчатке получается нечетким. Поэтому важно с первых месяцев жизни заподозрить болезнь, поставить диагноз и устранить ее причину.

— Могут ли сами родители выявить, например, врожденную катаракту?

— Да. Если трех—пяти месячного малыша поднести к окну, при дневном свете можно заметить серое пятнышко в области зрачка. Второй способ тоже несложный: сфотографировать ребенка фотоаппаратом или мобильным телефоном со вспышкой в темной комнате. Если зрачок красный, значит, на пути лучей в глаз препятствий нет. А если один глазик без красноты, то малыша нужно показать врачу.