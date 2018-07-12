Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

По фото ребенка, сделанного со вспышкой, можно распознать угрозу слепоты

15:15 12 июля 2018   86
младенец у офтальмолога
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Долгожданный ребенок родился раньше срока. Родители волнуются: все ли в порядке с крохой?

— Каждого недоношенного младенца на третьей-четвертой неделе жизни должен осмотреть офтальмолог, — рассказывает заведующий Украинским медицинским центром детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юрий Баринов. — Если врач считает, что развитие сетчатки может нарушиться (возникнет ретинопатия новорожденных), то осмотр нужно повторять раз в две недели до момента, когда угроза заболевания исчезнет: обычно два-три месяца. В случае выявления первой стадии ретинопатии новорожденных ребенка следует осматривать раз в неделю, а вторая стадия, ближе к третьей, требует помощи в специализированном центре. Тогда в 97 процентах случаев можно остановить развитие ретинопатии и предупредить слепоту.

— Детей с угрозой ретинопатии много?

— Из 25—28 тысяч недоношенных детей, которые ежегодно рождаются в Украине, пять-шесть тысяч попадают в группу риска. Это малыши, вес которых не превышает двух с половиной килограммов. Если не оказать им помощь, то каждый год у нас будет прибавляться 300 слепых детей.

— Ребенок родился. Он сразу видит улыбку мамы?

— Нет. В первый месяц младенец видит только черно-белые пятна, различая свет и тень. На втором месяце — очертания предметов, лица. Затем появляется цветовое ощущение и формируется ассоциативное зрение. Если мама показывает малышу бабочку, то он сможет распознать ее в следующий раз. Важно, чтобы на сетчатке было четкое изображение предметов, окружающих ребенка. Если есть какие-то проблемы со зрением — помутнение роговицы, хрусталика (катаракта), стекловидного тела, врожденная близорукость, астигматизм, изображение на сетчатке получается нечетким. Поэтому важно с первых месяцев жизни заподозрить болезнь, поставить диагноз и устранить ее причину.

— Могут ли сами родители выявить, например, врожденную катаракту?

— Да. Если трех—пяти месячного малыша поднести к окну, при дневном свете можно заметить серое пятнышко в области зрачка. Второй способ тоже несложный: сфотографировать ребенка фотоаппаратом или мобильным телефоном со вспышкой в темной комнате. Если зрачок красный, значит, на пути лучей в глаз препятствий нет. А если один глазик без красноты, то малыша нужно показать врачу.

Почему возникает ретинопатия новорожденных? Когда детям заменяют помутневший хрусталик? Как лечат косоглазие? Можно ли оперировать «школьную» близорукость?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 июля, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Викторович Баринов.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua

Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 июля

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины