Суд в Германии разрешил экстрадицию Пучдемона

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В Германии суд дал разрешение выдать Испании бывшего главу каталонского регионального правительства Карлеса Пучдемона. Теперь возможность выдачи Пучдемона испанским следователям должна одобрить прокуратура. До этого момента политик будет находиться на свободе.

Пучдемон в марте был задержан немецкой полицией при пересечении границы между Германией и Данией. Было решено, что до решения вопроса об экстрадиции Пучдемон будет находиться на свободе, но при условии внесения залога 75 тыс. евро. Суд отклонил ходатайство об аресте каталонского лидера, поскольку не увидел основания опасаться побега.

Как сообщает Deutsche Welle, в постановлении Высшего земельного суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн особо указывается, что процедура экстрадиции в отношении Пучдемона может состояться только в рамках дела о присвоении или неправомерной растрате государственных средств. Обвинения в мятеже (подстрекательстве к мятежу) для немецкого правосудия не являются основанием для экстрадиции из-за отсутствия такого преступления в уголовном законодательстве Германии.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании возобновил ордер на арест бывшего главы Каталонии и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело, в частности, по обвинению в организации мятежа и неправомерном использовании бюджетных средств.