Олега Винника обвинили в плагиате (видео)

Шоу-бизнес

Самого популярного украинского певца, любимца женщин обвинили в плагиате. ТСН сравнили хит Олега Винника «Нино» с мегахитом 80-х Touch by touch легендарной австрийской группы JOY. Журналист показала иностранным музыкантам песню «Нино», в которой проигрыш действительно похож на иностранный.

Однако реакция музыкантов JOY оказалась весьма доброжелательной.

— Правда, сам написал? Мне его версия нравится больше! Но наша песня первой была хитом везде, — отметил музыкант Энди Швайцер, написавший Touch by touch. — В Австрии есть выражение: лучше украсть у умного, чем написать самому плохо. Привет ему!

Тем не менее музыканты пообещали передать оба варианта песни экспертному совету и потом уже решат, что делать дальше и есть ли причина подавать в суд. Оценить сходство двух песен ТСН предложили известным украинским экспертам.

— Первые две ноты действительно похожи — и все. Это элемент аранжировки, называется «грув» — то, что движет все музыкальное произведение. Я не вижу здесь плагиата. Сегодня модно возвращаться к старым звучаниям, — сказал композитор Руслан Квинта.

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Сам Олег Винник сейчас находится с концертами в Беларуси. Его продюсер Александр Горбенко весьма жестко отреагировал на сюжет в соцсетях:

«#ТСН сегодня нацарапали очередную дохлую «утку». Господа, я бы в один день уволил всех маркетологов, редакторов и… кто там еще у вас есть. Выпускать «жареную» новость в день игры Англия — Хорватия — это штанга, с группой «Джой» — вторая штанга. Эксплуатировать тухлую идею с таким энтузиазмом могут только люди бездарные, либо кем-то мотивированные. Надеюсь, сумма гонорара соответствует высосанности ваших пальцев)

А вот несанкционированная запись телефонных переговоров, использование и распространение личной информации, фото- и видеоматериалов, вам не принадлежащих, + куча клеветы и грязи… За все это придется ответить. Перед Богом не напишу, потому что много раз убедился, что это не про вас. Ждем новых новостей, а вы ждите хорошо подготовленных и крепко мотивированных адвокатов. До встречи в суде! — написал Александр Горбенко в Facebook и добавил, что «во вступлении «Нино» сознательно использовали «винтажное звучание», чтобы создать атмосферу дискотеки 80-х: «Неужели кто-то мог подумать, что мы допускали, что среди слушателей не найдется ни одного, кто вырос на диско-хитах 80-х».

Напомним, что это уже не первый «разоблачающий» сюжет ТСН об Олеге Виннике. Ранее журналисты поехали в его родное село, где показали, как живет его мама (недавно она умерла после инсульта) и сестра, пытались найти первую любовь певца. Тогда Винник грозил подать в суд за разглашение личной информации, но в итоге помирился с каналом.