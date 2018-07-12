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- 15:38 НАБУ передало в суд дело о закупке списанных двигателей для танков
НАБУ передало в суд дело о закупке списанных двигателей для танков
Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование и передало в суд уголовное производство о растратах на Львовском бронетанковом заводе. Дело касается злоупотреблений на предприятии в процессе ремонта танков Т-72.
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Как сообщает НАБУ, расследование началось в ноябре 2016 года. По версии следствия, в 2015 году на заводе была разработана коррупционная схема по закупке запчастей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.
Следствие пришло к выводу, что двигатели, поступившие на завод под видом новых, на самом деле были уже использованными и прошедшими капитальный ремонт. Более того, эти же двигатели в 2008—2009 годах были распроданы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.
Как подсчитано в ходе расследования, из-за закупки б/у двигателей под видом новых государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 14,5 млн гривен.
Напомним, летом 2017 года в деле появились первые подозреваемые — должностные лица Вооруженных сил Украины и топ-менеджеры львовского завода. В итоге обвиняемыми стали пять человек: директор Львовского бронетанкового завода, его заместитель по коммерческим вопросам, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ и начальник отдела в том же управлении, а также учредитель ООО «Булет Лайн» — фирмы, которая по документам проходит как поставщик двигателей.
Дело будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Должностным лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.
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