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Никто не запретит Украине вступить в НАТО, — Порошенко
Никто не может запретить Украине вступить в НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время панельной дискуссии на встрече Украина-Грузия-НАТО, которую транслировал телеканал «112 Украина».
«Ни одна другая страна мира не может запретить украинскому или грузинскому народу принять решение вступить в НАТО! Что изменилось? В 2013 году лишь 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. Знаете, кто это сделал, кто объединил украинскую нацию? Путин объединил! Путин сделал нас проевропейскими и более ответственными за будущее нашей страны! Он вынудил нас продвигаться к членству в НАТО и мы услышали сегодня от членов НАТО, что будущее Украины — это членство в НАТО», — сказал он.
По словам Порошенко, «Украина сейчас тратит около 6% ВВП в очень сложной ситуации на оборону».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил о том, что приветствует решение саммита Североатлантического альянса (НАТО) относительно укрепления партнерства с Украиной.
Фото: Twitter Петра Порошенко
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