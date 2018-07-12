Как скажется на кошельках украинцев повышение учетной ставки НБУ?

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Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 17,5% годовых. Об этом на пресс-конференции объявил глава Нацбанка Яков Смолий, передает РБК-Украина.

В частности, Смолий объявил о решении повысить учетную ставку до 17,5%, несмотря на снижение инфляции за последние 12 месяцев.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году»,— заявил Смолия.

При этом главный банкир отметил, что снижение инфляции до целевого уровня может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиление рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного транша и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся страны.

К примеру, более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.

Так, ранее НБУ не видел оснований для снижения учетной ставки до конца 2018 года, а в мае сохранил ее на уровне 17%.

Поэтому следует признать, что теоретически действия Нацбанка не лишены логики.

«Учетная ставка — это, говоря упрощенно, — стоимость денег. Если регулятор хочет притормозить рост экономики, он повышает учетную ставку, следовательно, вырастает цена финансового ресурса для банков, а те повышают ставки по кредитам. Удорожание кредитов в свою очередь снижает их доступность для бизнеса и населения. Следовательно, компании снижают темпы развития, не столь активно создают рабочие места, а люди меньше покупают, а значит, инфляция растет не так быстро», — пояснил для издания «Страна» глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

И добавил: эти правила срабатывают в странах с развитой экономикой, но не у нас. По словам эксперта, отечественные банки делают упор на потребительском кредитовании, которое традиционно «дорогое» (30% годовых и больше). «Так что банки могут не отреагировать на изменение учетной ставки НБУ. А бизнес и так они кредитуют очень слабо», — считает эксперт.

В то же время, по данным регулятора, в прошлом году украинские банки нарастили свои кредитные портфели.

«Объем гривневого кредитования домохозяйств, по сравнению с позапрошлым годом, вырос на 38,3%, и в первую очередь, за счет потребительского кредитования. Увеличению спроса на кредиты со стороны населения способствовало снижением их цены, улучшение потребительских настроений и смягчение стандартов кредитования, — говорится в сообщении НБУ. — Кредиты для бизнеса выросли менее существенно — на 8,7% - «под влиянием постепенного улучшения платежеспособности заемщиков».

«Процентные ставки по займам в 2017 году снизились на несколько процентов и составили 30,4% годовых в сегменте потребительского кредитования и 15,8% - для бизнеса», — также отчитались в НБУ.

Впрочем, экономист Виктор Скаршевский говорит, что кредитование реального сектора, наоборот, из года в год сокращается. А в этом году рискует уйти в минус еще больше. По его мнению, новая учетная ставка повысит стоимость кредитов до 3%. «Плюс 1,5% - за счет роста учетной ставки, а остальное — „интерес“ банков», — подсчитал эксперт.

Так что повышение ставки может привести к тому, что заемные средства, в которых остро нуждается отечественный бизнес, в этом году могут стать для него еще более недоступными, чем сейчас.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальный банк Украины, реагируя на ускорившуюся инфляцию, принял в марте решение повысить учетную ставку до 17% годовых.