Кличко: "Средства от повышения стоимости проезда пойдут на развитие транспортной инфраструктуры"

Украина

«Полученные от повышения тарифов на проезд в общественном транспорте средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, на ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработной платы работникам коммунальных транспортных предприятий», — заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета.

«Я понимаю, что этот вопрос, к сожалению, перевели в политическую плоскость. Но еще раз отмечу: городской власти приходится принимать и непопулярные решения, когда речь идет об обеспечении жизнедеятельности города. Когда речь идет о выживании и работе транспортной сферы столицы», — сказал Кличко и добавил, что решение Киевской городской государственной администрации о повышении с 14 июля стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте обусловлено тем фактом, что коммунальные транспортные предприятия столицы работают в убыток.

Поэтому изменение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые столичная власть выделяет на покрытие убытков предприятий транспорта. И направить эти средства на развитие, в частности, дорожно-транспортной инфраструктуры.

Мэр напомнил, что сегодня «Киевпасстрансу» не хватает почти 2,5 тысячи работников, Киевскому метрополитену — около полутысячи из-за низкого уровня зарплаты.

«Я только что встречался с директором метрополитена. Он сказал, что буквально вчера уволились три машиниста. Они едут работать в Польшу, там высокие зарплаты. Нам нужно повышать зарплату здесь. Знаете, сколько времени надо, чтобы подготовить одного машиниста? Семь месяцев на обучение и еще семь месяцев он проходит стажировку. Полтора года нам требуется, чтобы заменить одного машиниста, — подчеркнул Кличко. — Эти деньги от повышения тарифов пойдут в том числе и на увеличение уровня зарплат».

Что касается ремонта и обновления, то в городской администрации отмечают, что сегодня Киевскому метрополитену необходимо ремонтировать подвижной состав, закупать новые вагоны, приводить в порядок станции метро. В частности, нужно отремонтировать 13 станций.

«Также надо продолжать капитальное обновление дорожной инфраструктуры», — отметил городской голова.

«У нас сегодня 75 мостов и путепроводов в предаварийном состоянии! Мы сейчас ремонтируем объекты инфраструктуры, которые как открыли 40−50 лет назад, так и не занимались все это время их состоянием! На все нужны средства. Чтобы хоть часть их высвободить, мы можем уменьшить дотации транспортным предприятиям, приблизив тарифы на проезд к их себестоимости», — сказал Кличко.

Для постоянных пользователей общественным транспортом средняя стоимость проезда будет составлять 6,5 гривни при покупке проездного билета. К тому же сохраняется бесплатный проезд для льготников.

Напомним, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году были лишь корректировки отдельных его составляющих. За это время тарифы на электроэнергию выросли в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива — в 1,5 раза, индекс потребительских цен за 2015−2017 годы составил 183%.