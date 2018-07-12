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Порошенко дал прогноз итогов встречи Трампа с Путиным
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки не будет иметь плохих последствий для Украины. Такой прогноз дал президент Украины Петр Порошенко во время панельной дискуссии на встрече Украина-Грузия-НАТО, которую транслировал телеканал «112 Украина».
«Обычно, я очень оптимистичен, но к сожалению, оптимистических сюрпризов из Хельсинки не будет! Это плохие новости! И, в то же время, пессимистических сюрпризов тоже не будет! Это хорошие новости! Это будет просто встреча и начало дискуссии! И повестка дня обещает, что Украина будет среди приоритетных тем! Начало дискуссии не приведет к быстрым результатам», — сказал он.
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Как писали «ФАКТЫ», встреча Трампа и Путина назначена на 16 июля. В Хельсинки два президента собираются обсуждать экономические санкции, контроль над вооружениями, ситуацию в Украине.
Фото: Twitter Петра Порошенко
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