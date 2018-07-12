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Порошенко рассказал, о чем говорил с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко обсудили на полях саммита НАТО методы борьбы с фейковыми новостями. Об этом заявил сам Порошенко во время панельной дискуссии на встрече Украина-Грузия-НАТО, которую транслировал телеканал «112 Украина».
«Мы с президентом Макроном говорили о мероприятиях против фейковых новостей, которые внедрили во Франции! Мы полностью согласны с этим! Мы за свободу прессы, но будем прилагать все усилия для противодействия ключевому элементу гибридной войны России!» — сказал президент.
Также, как написал Порошенко в Twitter, он обсудил с Макроном «консолидацию международных усилий, усиление давления на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха».
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«Обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН», — написал президент.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки не будет иметь плохих последствий для Украины.
Фото: Twitter Петра Порошенко
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