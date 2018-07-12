Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Порошенко рассказал, о чем говорил с Макроном

16:42 12 июля 2018   71
Петр Порошенко и Эммануэль Макрон
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко обсудили на полях саммита НАТО методы борьбы с фейковыми новостями. Об этом заявил сам Порошенко во время панельной дискуссии на встрече Украина-Грузия-НАТО, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы с президентом Макроном говорили о мероприятиях против фейковых новостей, которые внедрили во Франции! Мы полностью согласны с этим! Мы за свободу прессы, но будем прилагать все усилия для противодействия ключевому элементу гибридной войны России!» — сказал президент.

Также, как написал Порошенко в Twitter, он обсудил с Макроном «консолидацию международных усилий, усиление давления на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха».

Читайте также: Никто не запретит Украине вступить в НАТО, — Порошенко

«Обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН», — написал президент.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки не будет иметь плохих последствий для Украины.

Фото: Twitter Петра Порошенко

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины