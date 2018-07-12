В Мининфраструктуры назвали самые непунктуальные авиакомпании

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7% рейсов украинских авиакомпаний выполняются с задержками. Оставшиеся 93% самолетов отправляются вовремя. Такие данные получило Министерство инфраструктуры, проанализировав авиастатистику за июнь 2018 года.

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В министерстве составили рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков. Громкие скандалы с застрявшими в аэропортах туристами будут отражены уже в июльском рейтинге. А по итогам июня больше всего задержавшихся рейсов на счету авиакомпании «Браво»: из 363 полетов в июне 117 были выполнены с опозданием на два часа и более. Лучше всего показатели у «Розы ветров», «МАУ» и Мотор Сич" (не более 2% задержанных рейсов).

Авиакомпания «Атлас Джет Украина» оказалась в самом низу рейтинга, поскольку из 14 выполненных рейсов задержала пять.

Напомним, ранее свой рейтинг непунктуальных перевозчиков составил аэропорт «Борисполь». За период 25 июня — 3 июля пять чартерных авиакомпаний сработали с регулярностью ниже 50%.