Во Львове врач попыталась выброситься из окна горсовета (видео)

Происшествия

Во Львове из окна здания городского совета попыталась выпрыгнуть женщина-врач. Инцидент случился непосредственно во время сессии горсовета. Врач объяснила, что уже 11 месяцев не получала зарплату и потому готова на крайние меры.

Как сообщил председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич, стоматолог, 23 года проработавшая на государственной службе, выступила перед депутатами и попросила не давить на медиков и решить наконец вопрос с зарплатой врачам. Прервав свое выступление, женщина хотела выпрыгнуть из окна, но ее вовремя остановили.

Напомним, по состоянию на июнь в органах исполнительной службы на исполнении находилось 16 тыс. исполнительных документов о взыскании долгов по зарплате на 398 млн гривен.