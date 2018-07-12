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Состояние украинца, избитого россиянином в Турции, стало критическим
Состояние украинца, жестоко избитого 7 июля на турецком курорте, врачи оценивают как критическое. Выяснилось, что причиной для жестокого избиения стал футбольный матч. Тяжелые травмы украинцу нанес россиянин, недовольный проигрышем российской сборной.
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Конфликт произошел на территории отеля Ganita holiday village. Полиция задержала россиянина, но отпустила на следующий день, после того, как гражданин уплатил штраф в размере 800 долларов.
Cейчас пострадавший Андрей Сова пребывает в коме, в сознание он не приходил и остается подключенным к аппаратам. Супруга украинца Светлана ищет деньги для перевозки мужа в Украину. «Почему-то чужой турист прошел на территорию отеля, он был россиянином. Меня рядом не было, другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша российской сборной по футболу. Он ударил мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание», — рассказала Светлана в интервью Obozrevatel.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 июля у Светланы и Андрея Совы заканчивается оплаченный тур в Турцию. Переговоры со страховой компанией по поводу выплат были безрезультатными: в крови пострадавшего украинца обнаружили алкоголь. В консульстве также помочь не смогли и посоветовали молиться.
К решению вопроса подключилось Министерство иностранных дел. МИД связался с работодателем пострадавшего — Запорожский путевой машинной станцией Приднепровского филиала «Укрзалізниці» и со страховой компанией предприятия.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”