«Я прокатился на байке вместе с 11-кратным чемпионом Украины»

Житейские истории

чужого горя не бывает

В том, что чудеса случаются, Богдан Чижик из Берислава Херсонской области убедился 12 лет назад. Веселый здоровый мальчик вдруг пожаловался на боли в животе. После обследований врачи поставили ему неутешительный диагноз: злокачественная опухоль — нефробластома. Медики не давали ребенку никаких шансов. Но чудо произошло — Богдан победил рак. После операции по удалению почки и нескольких курсов лечения болезнь отступила.

Все эти 12 лет Богдан жил обычной жизнью — ходил на рыбалку, играл со сверстниками, возился с младшими братиком и сестричкой, помогал маме вести домашнее хозяйство. Но самой большой его страстью были мотоциклы. Мальчик мечтал о том, как будет давать новую жизнь технике, представлял себя на раритетном байке или на спортивном мотоцикле среди профессиональных гонщиков.

— Свой первый велосипед я собрал из старых деталей, — рассказал «ФАКТАМ» Богдан Чижик. — Купил у соседа за 250 гривен то, что осталось от велосипеда, — раму и два колеса. Сам собрал все недостающие детали, покрасил, отполировал.

Потом обменял его на старый поломанный мопед «Рига-13», полностью перебрал его, покрасил, довел до идеального заводского состояния. Когда он завелся, я был счастлив! Сразу отправился кататься и так увлекся, что не заметил, как перегрел двигатель. Даже не почувствовал, как обжег цилиндром коленки. Просто мчал и наслаждался.

Полгода назад 16-летний Богдан снова оказался в больнице. В январе прямо на уроке в школе ему стало плохо: ни с того ни с сего поднялось давление, заболела спина. Сложно передать, с какими опасениями Богдан с мамой отправились в областной центр на очередное обследование. После мучительных дней ожидания подтвердилось то, чего так боялась вся семья, — болезнь вернулась.

Побороть страшный недуг Богдану помогают специалисты столичного Института рака. В больнице парню приходится только мечтать о прогулках на мопеде. Все свободное время между мучительными процедурами он посвящает любимому увлечению: по телефону смотрит видео мотоблогеров, соревнования и все, что связано с мотоспортом. Парень говорит, что так отвлекается от тяжелых мыслей и изнурительных процедур химиотерапии.

— В апреле, когда мы приехали к маленьким пациентам Института рака, Богдан даже не вышел из своей палаты, — рассказала «ФАКТАМ» куратор проекта, телеведущая Лидия Таран. — Там мы запустили масштабный арт-марафон #МояДитячамрія, рисовали с детьми их мечты. И мы уже собирались уезжать, когда к нам подошла женщина и сказала, что есть один мальчик с очень классной мечтой, но у него сейчас депрессия… Сначала Бодя не шел на контакт. Но когда речь зашла о мотоциклах, его было не узнать! Тогда я очень-очень старалась вникнуть в тему мотоциклов и пыталась понять, можно или таки нельзя лить масло в бензин. Богдан с таким увлечением и искренностью рассказывал о своей мечте стать мотомехаником, покататься на мощном байке и познакомиться с блогером, что его эмоции передались не только нашей команде, но и зрителям. Именно они и предложили план осуществления мечты парня. С той минуты началась очень крутая история, ради которой я даже преодолела свой самый большой страх и впервые проехала на мотоцикле.

Богдан поверил Лиде, поверил в то, что его мечта осуществится. Но он даже представить не мог, какой подарок приготовили ему волшебники проекта «Здійсни мрію» телеканала «1+1».

— Для меня это был настоящий сюрприз, — признался Богдан. — Уже прошло немного времени, а я все не могу отойти от эмоций. Когда вспоминаю, как все было здорово, с какими людьми познакомился, сразу настроение поднимается. Мы и сейчас общаемся с ребятами, переписываемся.

Я, конечно, стремился к своей цели, но не думал, что это будет так грандиозно. Утром после процедур в больницу неожиданно приехала Лида Таран вместе со съемочной группой. Сразу понял: что-то намечается. Но они не говорили, что именно меня ждет. Я немного нервничал. А когда вышел на улицу и увидел во дворе известного блогера Владислава Павловича, видео которого меня очень вдохновляет, не мог поверить своим глазам. Он находит старые модели мотоциклов — Явы, МТ, Ижи — и практически из одних рам творит чудеса. Я смотрю его ролики и учусь, представляю, как бы смог переделать то, что есть у нас в поселке. Так здорово давать новую жизнь старой технике, видеть, как рухлядь превращается в рабочую технику. С Владом у нас много общего, мы обнялись, как старые друзья, много говорили. Естественно, о технике и мотоциклах. Я даже не сдержал слез.

Что будет дальше, Богдан не мог представить. Известные украинские мотоциклисты, увидев сюжет о парне, придумали для него свой план реабилитации. А путешественник Валерий Крышень, совершивший кругосветку на мотоцикле и накатавший более 500 тысяч километров, лично взялся воплощать мечту Богдана.

— Валерий пригласил меня в мастерскую, где ремонтируют и готовят к гонкам мотоциклы. Это настоящий музей! — не сдерживает эмоций Богдан. — Там столько инструментов, разных приспособлений! Глаза просто разбегались. Мне хотелось все узнать, попробовать своими руками. Ведь я с детства люблю возиться с техникой, могу отремонтировать все что угодно. А с такими инструментами можно творить чудеса. Я впервые попробовал работать со сваркой. Но с первого раза у меня не получилось…

Потом мы поехали на автодром «Чайка», где проходил чемпионат Украины по шоссейно-кольцевым гонкам. Но самое классное то, что мне тоже удалось погонять. И не просто так! А с легендарным мотоциклистом, одним из самых титулованных спортсменов Украины Евгением Писаревым. 11-кратный чемпион Украины разрешил мне погазовать на его мотоцикле. Эмоции — супер! Так хотелось самому проехать. Но о таком я мог только мечтать. Когда сидел на трибуне и смотрел гонки, в шумной толпе сначала не расслышал, о чем говорит комментатор. Потом слышу, как он называет мое имя. Подошел к Евгению, а он говорит: «Ну что, поедем?» Я был в шоке. Никогда еще не ездил на таком крутом байке да еще с таким человеком.

Мне дали профессиональную экипировку, шлем. Мы сели на спортивный мотоцикл и помчались. Перед этим Евгений рассказал, как правильно наклоняться, как вести себя на мотоцикле, ведь скорость была около 180 километров в час. Не передать, какие это невероятные ощущения!

Мы много говорили с Евгением о спорте, о жизни, и он вселил в меня уверенность, что все удастся. Ведь если действительно чего-то сильно хотеть, максимально делать все, что от тебя зависит, то все получится. Нужно только не лениться и не сдаваться. Осенью ребята обещали пригласить меня на закрытие соревнований.

Казалось бы, на этом сюрпризы закончились. Но Валерий Крышень, который объехал мир на мотоцикле, пригласил меня и Лиду Таран на особенный ужин. Он хотел, чтобы я хоть немножко прочувствовал то, что пережил он во время путешествия. Валерий ночевал в палатках, сам готовил себе еду. Мы немного покатались, а потом остановились в живописном месте на берегу Днепра. Была такая хорошая погода, что я не смог удержаться, сразу окунулся в теплую воду и поплыл. А потом у нас был вкусный ужин: гречка, приготовленная на костре. Мы разговаривали и наблюдали закат солнца. Валера пригласил меня заниматься в его мотошколе. Как только врачи разрешат, обязательно приступлю к занятиям.

Сейчас мечтаю о своем мотоцикле. Тот, который собрал, пришлось продать. Теперь коплю деньги на новый. Мне нравится именно реставрировать старые мопеды, соединять разные модели, создавать что-то свое. Очень хочу подготовиться и поступить в техникум на механика и сдать на права на категорию «А», позволяющую водить мотоцикл. После техникума хотел бы работать механиком в мастерской и даже открыть свою, где буду делать эксклюзивные мотоциклы.



* Cюрприз, который устроили Богдану энтузиасты проекта «Здійсни мрію», заставил парня забыть о болезни, придал ему сил. На фото (слева направо): путешественник Валерий Крышень, Богдан Чижик, автогонщик Евгений Писарев и телеведущая Лидия Таран. Фото предоставлено телеканалом «1+1»

Богдан сейчас находится дома. Восстанавливается после курсов химиотерапии. Младшие братик и сестричка очень скучали по нему. Для них Богдан авторитет, а после того, как в ТСН о нем вышло несколько сюжетов, и вовсе настоящая звезда.

— Они очень ждали Богдана, переживали и мечтают, чтобы он скорее поправился. Ведь для нас Богдан — главный мужчина в доме, — говорит Анна, мама Богдана. — Нужно немного восстановиться, после чего будет контрольная компьютерная томограмма. Потом станет ясно, что делать дальше.

У сына большие планы. Уже сейчас он рвется на работу, ищет любую возможность заработка и мечтает о мотоцикле. А у меня, как у мамы, душа болит, нужны средства на лечение. Сейчас я одна поднимаю троих детей. Так получилось, что с отцом Богдана мы расстались, когда сын заболел в первый раз. Когда болезнь отступила, я снова вышла замуж, родила двоих детей. Но опять не сложилось.

Раньше я была частным предпринимателем, занималась торговлей. Но в кризис пришлось закрыть свой маленький бизнес, ставший нерентабельным. Я стала разводить бройлеров, торговала птицей и яйцами. Иногда приходилось работать в поле на сборе овощей и фруктов, хваталась за любую работу. А что делать? Нужно было собрать в школу троих детей. До того как к Богдану снова вернулась болезнь, стало чуть легче. Дети подросли, я могла больше работать, да и Богдан во всем мне помогал.

Он всегда был мне опорой. Был и няней, и, по сути, отцом младшим детям. Богдан прекрасно готовит, легко может заменить меня на кухне. Особенно любит готовить тортилью и шашлык. Еще сам соорудил коптилку, где готовит очень вкусное мясо и сало. Даже консервацию умеет делать, маринует огурцы. И всю работу по дому тоже взял на себя, все умеет починить. Я даже не знаю, как он этому научился.

Свободное время Богдан проводит на рыбалке. Рядом с нами Каховское водохранилище. Так Богдан, бывало, рыбу ведрами приносил, и мы ее потом полночи чистили. Приехав домой после больницы, он первым делом схватил любимый спиннинг, подаренный друзьями, и отправился рыбачить.

Болезнь, конечно, его немного изменила. Порой сын замыкается в себе, его настроение меняется. Он же понимает серьезность ситуации, много читает в Интернете о своей болезни.

Сюрприз, который устроили ребята из проекта «Здійсни мрію», встряхнул его. Вы не поверите, но после встречи с блогером Владиславом Павловичем у него улучшились показатели крови! А вторая часть сюрприза еще больше вселила в него уверенность. Эти встречи стали для него целебными.

Богдан ведь раньше помогал деткам, которые боролись с тяжелой болезнью. Он был волонтером, ездил в специальные лагеря, где на своем примере рассказывал заболевшим детям, как нужно бороться, поддерживал их, убеждал, что болезнь можно победить. Только прошлым летом он ездил в Геническ и рассказывал детям, попавшим в беду, что рак — это не приговор. Кто мог подумать, что вскоре помощь вновь понадобится ему самому. Но Богдан и сейчас держится очень стойко. Говорит: «Мама, это просто нужно перетерпеть, все будет хорошо». И я верю вместе с ним.