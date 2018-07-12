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Общество

В Минобразования назвали вузы, наиболее популярные у абитуриентов

18:12 12 июля 2018   148
вуз
Инф. «ФАКТОВ»

В первый день после начала приема заявлений в вузы через электронные кабинеты было подано почти 42 тысячи заявок от 12,5 тыс. абитуриентов. Такие данные обнародовало Министерство образования и науки.

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В Минобразования говорят, что наибольшей популярностью у поступающих пользуются Киевский национальный университет им. Шевченко, Львовский национальный университет им. Франко, Киевская и Львовская политехника, Харьковский национальный университет им. Каразина, Днепровский национальный университет им. Гончара. Именно в эти вузы подано больше всего заявлений.

Подача заявлений продлится до 18.00 26 июля. До 18.00 25 июля будет открыта возможность для регистрации электронных кабинетов.

Напомним, что в этом году абитуриенты самостоятельно рассчитывают средний балл своего аттестата. В связи с этим в Минобразования просят поступающих внимательно отнестись к содержимому загружаемых в электронный кабинет документов.

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