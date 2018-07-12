В Минобразования назвали вузы, наиболее популярные у абитуриентов

Общество

В первый день после начала приема заявлений в вузы через электронные кабинеты было подано почти 42 тысячи заявок от 12,5 тыс. абитуриентов. Такие данные обнародовало Министерство образования и науки.

Читайте также: Как и когда подавать документы в вузы: в Минобразования рассказали детали

В Минобразования говорят, что наибольшей популярностью у поступающих пользуются Киевский национальный университет им. Шевченко, Львовский национальный университет им. Франко, Киевская и Львовская политехника, Харьковский национальный университет им. Каразина, Днепровский национальный университет им. Гончара. Именно в эти вузы подано больше всего заявлений.

Подача заявлений продлится до 18.00 26 июля. До 18.00 25 июля будет открыта возможность для регистрации электронных кабинетов.

Напомним, что в этом году абитуриенты самостоятельно рассчитывают средний балл своего аттестата. В связи с этим в Минобразования просят поступающих внимательно отнестись к содержимому загружаемых в электронный кабинет документов.