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В Минобразования назвали вузы, наиболее популярные у абитуриентов
В первый день после начала приема заявлений в вузы через электронные кабинеты было подано почти 42 тысячи заявок от 12,5 тыс. абитуриентов. Такие данные обнародовало Министерство образования и науки.
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В Минобразования говорят, что наибольшей популярностью у поступающих пользуются Киевский национальный университет им. Шевченко, Львовский национальный университет им. Франко, Киевская и Львовская политехника, Харьковский национальный университет им. Каразина, Днепровский национальный университет им. Гончара. Именно в эти вузы подано больше всего заявлений.
Подача заявлений продлится до 18.00 26 июля. До 18.00 25 июля будет открыта возможность для регистрации электронных кабинетов.
Напомним, что в этом году абитуриенты самостоятельно рассчитывают средний балл своего аттестата. В связи с этим в Минобразования просят поступающих внимательно отнестись к содержимому загружаемых в электронный кабинет документов.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”