Шайка наладила выпуск документов на авто для членов преступных группировок (фото, видео)

Происшествия

Оперативники Национальной полиции задержали организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов государственного образца. Об этом 12 июля сообщил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Тихонов. По информации Тихонова, преступный бизнес был поставлен на поток: установлено, что группа выполнила более тысячи заказов на сумму около 8 млн грн.

Злоумышленники изготовляли поддельные документы для автомобилистов, а затем эти документы сбывались — в основном членам преступных группировок.

«По оперативной информации, один из станков для изготовления документов ранее использовался в госучреждении и был привезен с временно оккупированной территории Луганской области. Поэтому вычислить преступников, поставивших дело на поток, было непросто», — рассказал Сергей Тихонов «ФАКТАМ».

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Все участники группы «работали» по четкой схеме. Они размещали в интернете объявления о своих «услугах». Один из участников отвечал на телефонные звонки и принимал заказы. После внесения залоговой суммы на банковскую карточку «клиент» присылал на мессенджер свои данные. Информация передавалась участникам группы, которые изготавливали поддельные документы с защитными голографическими элементами. Другие дельцы отправляли документы заказчику почтой.

«Получив информацию о том, что в Украине действует организованная преступная группа, которая занимается изготовлением и массово распространяет поддельные документы гособразца (с соответствующими степенями защиты), наши оперативники занялись ее разработкой. Документировали деятельность ОПГ в течение нескольких месяцев, начиная с февраля текущего года. Вчера в рамках уголовного производства было проведено около десяти обысков в центральной и западной частях Украины. Изъято специальное оборудование, а также около миллиона гривен», — отметил Сергей Тихонов.

По информации Сергея Тихонова, группа незаконно изготавливала водительские права, свидетельства о регистрации транспортных средств, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского бюро судебных экспертиз.

«Члены организованной преступной группы — жители Ивано-Франковской, Волынской, Черкасской, Киевской областей и Киева в возрасте от 20 до 54 лет. Задержаны пятеро членов группы. Всем сообщено о подозрении в преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Но расследование не заканчивается. Мы понимаем, что эти документы изготавливались для членов преступных группировок. Также с помощью подделок происходила легализация похищенного автотранспорта», — отметил Сергей Тихонов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве разоблачили нелегальную типографию, штамповавшую документы для водителей.

Фото и видео департамента коммуникации Национальной полиции Украины