Мир

Россия еще на год продлила продовольственные контрсанкции

В России еще на год продлили продуктовое эмбарго. Ввоз продуктов из Евросоюза, Украины, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна, США, Австралии, Канады будет запрещен до 31 декабря 2019 года.

Читайте также: В России похвастались: за два года уничтожили 17 тыс. тонн продуктов

Россия ввела так называемые продовольственные контрсанкции в августе 2014 года. Это был ответ на санкции, введенные западными странами против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

В качестве ответной меры Россия запретила ввозить на свою территорию мясо, мясную продукцию, молоко, молочную продукцию, рыбу, рыбную продукцию, овощи, фрукты. В октябре 2017 года список подсанкционных товаров был расширен.