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Россия еще на год продлила продовольственные контрсанкции
В России еще на год продлили продуктовое эмбарго. Ввоз продуктов из Евросоюза, Украины, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна, США, Австралии, Канады будет запрещен до 31 декабря 2019 года.
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Россия ввела так называемые продовольственные контрсанкции в августе 2014 года. Это был ответ на санкции, введенные западными странами против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
В качестве ответной меры Россия запретила ввозить на свою территорию мясо, мясную продукцию, молоко, молочную продукцию, рыбу, рыбную продукцию, овощи, фрукты. В октябре 2017 года список подсанкционных товаров был расширен.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”