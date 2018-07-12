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Россия еще на год продлила продовольственные контрсанкции

18:28 12 июля 2018   24
продукты
Инф. «ФАКТОВ»

В России еще на год продлили продуктовое эмбарго. Ввоз продуктов из Евросоюза, Украины, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна, США, Австралии, Канады будет запрещен до 31 декабря 2019 года.

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Россия ввела так называемые продовольственные контрсанкции в августе 2014 года. Это был ответ на санкции, введенные западными странами против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

В качестве ответной меры Россия запретила ввозить на свою территорию мясо, мясную продукцию, молоко, молочную продукцию, рыбу, рыбную продукцию, овощи, фрукты. В октябре 2017 года список подсанкционных товаров был расширен.

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