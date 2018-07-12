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"Евроавтомобилисты" под Радой разбили машину депутата (фото)
Под Верховной Радой в ходе массовой акции «евроавтомобилистов» был поврежден автомобиль депутата Павла Пинзеника. Как сообщил активист и общественный деятель Сергей Цыгипа, машина нардепа задела участника акции. На место происшествия была вызвана «скорая».
Протестующие под парламентом собирались взять Верховную Раду в «кольцо» и заставить депутатов продлить рабочий день. Митингующие хотели, чтобы парламентарии до конца дня приняли законы о новых условиях растаможивания автомобилей. Тем не менее, основным предметом споров в Верховной раде 12 июля были не автомобили, а новый состав Центризбиркома. После нескольких перерывов, совещаний и консультаций было решено перенести рассмотрение вопроса о ЦИК на 13 июля. Председатель ВР закрыл заседание.
«Евроавтомобилисты» пытались не выпустить депутатов из Рады, скандируя «На работу!» и «Позор!». Некоторых депутатов, как например Сергея Высоцкого и Михаила Гаврилюка, активисты окружили уже на улице и пытались заставить вернуться в зал. Эти меры не имели успеха, парламентарии разошлись.
В полиции пока не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка на акции. Задержаний также не проводилось.
Напомним, акция владельцев автомобилей на еврономерах началась 11 июля и заявлена как бессрочная. Автомобилисты требуют «растаможки, доступной каждому».
Фото Алена Яхно/Facebook, Sergiy Tsyhipa/Facebook
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