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Харьковские полицейские пытались "раскрутить" бизнесмена на полмиллиона гривен
После «неудачи» задержанным сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и грабеже. Сотрудники СБУ задержали двух полицейских из Харькова, которые подозреваются в ограблении предпринимателя в Северодонецке Луганской области почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, подозреваемые проводили следственные действия в одном из частных предприятий Северодонецка и обнаружили крупную сумму денег.
Оперуполномоченные полиции требовали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму. После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти 500 тыс. грн и вернулись в Харьков, говорится в сообщении.
Во время следующего визита полицейских в Северодонецк их задержали сотрудники СБУ. Задержанным сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий и грабеже.
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