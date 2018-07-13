Стиль жизни

Анне Вески: «Я против омолаживающих уколов. Один раз попробовала – это не для меня»

Среди хитов эстонской певицы Анне Вески — «Позади крутой поворот», «Радоваться жизни», «Возьми меня с собой», «Песенка о капитане» и многие другие. Ее шарм восхищал и продолжает восхищать многих почитателей ее таланта. Накануне визита в Киев Анне Вескиа, отмечающая 40-летие творческой деятельности, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, как ей удается так хорошо выглядеть и что ее вдохновляет на творчество.

— В Киеве в 1980-е годы в Доме офицеров проходили мои первые сольные концерты, — рассказывает Анне Вески. - Это было начало карьеры. Мы пели с Тынисом Мяги. И это было прекрасно. В нынешнем году у меня творческий юбилей — сорок лет на эстраде. В Эстонии по этому поводу в декабре планируются большие концерты. Хочется выступить и в Киеве. Это будет в ноябре. По-украински месяц называется очень красиво — листопадом. Последний раз приезжала в Киев с мужем на фестиваль «Мелодия двух сердец», который проводят Светлана и Виталий Билоножко. Было это больше десяти лет назад. Думаю, за это время Киев стал еще красивее.

— Какую песню считаете своей визитной карточкой?

— «Позади крутой поворот». Без «Крутого поворота» это не Вески! Также своими главными песнями считаю «Радоваться жизни» и «Возьми меня с собой».

— Как вам удается так прекрасно выглядеть?

— На нас, артистов, смотрят, поэтому мы должны быть примером. Женщине необходимы хороший косметолог и дизайнер.

— Читала, что вы тоже пробовали себя в дизайне.

— Это было время, когда все артисты пытались заниматься бизнесом. Лет пятнадцать назад у меня был салон индивидуального пошива шуб. Дизайнеры любили советоваться со мной. Однако я поняла, что заниматься салоном нужно с утра до вечера. Пришлось его продать, но шубы люблю до сих пор. В натуральных мехах зимой я меньше болею.

— Какой же у вас любимый мех?

— Рысь. Этот мех очень легкий и красивый.

— А какие предпочитаете украшения?

— Из золота и серебра, в классическом стиле. Муж подарил мне на день рождения кольцо с бриллиантом, которое я обожаю. А много лет назад у меня было много бижутерии. Когда ездила за границу, первым делом тратила деньги на клипсы и другие украшения. Любила все массивное. Сейчас же предпочитаю небольшие украшения.

— Какой стиль вам нравится в одежде?

— В дорогу важно одеваться удобно. Предпочитаю одежду, которая не мнется, в ней не должно быть холодно или жарко. Артист выходит из машины — и сразу же надо выглядеть хорошо. А для выступлений нужны концертные наряды. Люблю, когда дизайнеры шьют для меня специально.

— Для многих шопинг — любимое занятие. А для вас?

— Меня он раздражает. В Эстонии мало стильной одежды для женщин, которым уже не двадцать, но которые чувствуют себя на эти годы. Приходится искать за рубежом или заказывать у дизайнера.

— За кожей лица вы ухаживаете как-то особенно?

— Чтобы долго оставаться молодой, рядом должен быть любящий муж. Мы с Бенно вместе уже 37 лет. Когда в доме спокойствие, оно отражается на внешности женщины. Если она живет в стрессе, это тоже заметно. Кроме того, у меня хороший косметолог. Моя мама работала в парфюмерном магазине, поэтому с восемнадцати лет у меня была хорошая косметика. Считаю, что, если ухаживать за собой с юных лет, будешь выглядеть всегда хорошо. Я против омолаживающих уколов. Один раз попробовала — это не для меня. Предпочитаю маски, крем…

— Вы используете какие-то народные средства?

— Одно время таковыми были мед, соль и сауна дважды в неделю. Все это тонизирует.

— Как предпочитаете отдыхать?

— Мне нравится лежать у моря с книгой или слушать музыку. А еще можно разучивать слова песен. На экскурсии сейчас ездим нечасто. Скоро собираемся с мужем отдохнуть на Крите. Любим и Хорватию. Когда есть свободная неделя, обязательно куда-то улетаем. Я объездила полмира. Не была только в Латинской Америке и Японии. Мне очень понравилось в Китае — в Макао, где мы с мужем были трижды. А еще в Австралии. Мы долго собирались туда и остались поездкой очень довольны. В Австралии на поле для гольфа видела больше сорока кенгуру. Когда возле кенгуру падал мяч, животное продолжало лежать неподвижно. Это зрелище меня потрясло.

— А какие-то диеты соблюдаете?

— Ем все натуральное, сезонное, выращенное в Эстонии. Мой муж прекрасно готовит. И голубцы, и фаршированный болгарский перец, и вкусные супы… Он раньше был директором ресторана, поэтому у него все получается хорошо. Предпочитаем раздельное питание. Нам нравится все простое. Экзотическими заморскими блюдами не увлекаемся. У нас возле дома между розами растут и клубника, и щавель, и лук. Всего по чуть-чуть, но нам хватает. Эту идею выращивать зелень и ягоды среди цветов я позаимствовала у одного знакомого в Америке. Очень интересный дизайн.



* Анне Вески: «Мое жизненное кредо — радоваться жизни»

— У вас есть любимый фирменный рецепт?

— Я могу готовить салаты. А еще люблю делать смузи. Туда идет один большой огурец, столовая ложка тертого имбиря, пучок петрушки, лимон и полстакана сока алоэ. Все это смешивается в блендере и получается зеленый напиток, который мне очень нравится. Смузи чрезвычайно полезны для здоровья, в них много витаминов.

— К сладкому вы равнодушны?

— Умею делать пирог из ревеня. Это просто супер! На прошлой неделе пекла его для дочки. А еще мне нравится делать овсяное печенье.



Пирог из ревеня от Анне Вески Для теста понадобятся мука, сахар и маргарин. Тесто ставится на час в холодильник, потом раскатывается, помещается на пять минут в духовку. Затем покрывается нарезанным ревенем с корицей и сахаром, и все это — взбитым яйцом. Готовность пирога проверяем с помощью спички. Если тесто на ней не остается, пирог готов. И приятного аппетита!

— Правда, мы едим такой пирог не каждый день, — уточняет Анне Вески. — Только по праздникам! С удовольствием угощаем им друзей.

— Вы не ужинаете после шести?

— Ужинаю, но все же стараюсь вечером есть меньше.

— Спортом занимаетесь?

— Я езжу на велосипеде. Летом это обожаю.

— Ездите каждый день?

— В дни, когда выступаю, нет, конечно. К слову, и дома у меня есть тренажер-велосипед.

— Наверное, вам на улице проходу не дают?

— Когда я с прической, как на концерте, сразу узнают, а когда утром я в кепочке и очках иду в магазин, кто-то узнает, кто-то нет.

— Слава для вас приятна?

— Конечно. Артисты трудятся ради этого полжизни! И сказать, что слава нам не нравится, было бы неправильно.

— Какие у вас любимые цветы?

— Так как в Эстонии первой моей известной песней была «Королева розового сада», так меня здесь и сейчас называют и стараются подарить розы. И в саду у меня растет много роз. Мне кажется, что в Эстонии нет человека, у которого так много ваз, как у меня. После концерта мне нравится расставлять букеты в вазы, и муж мне помогает. Мы как в цветочном саду.

— В чем для вас счастье?

— Иметь надежный тыл. Мой муж всегда меня поддерживает, переживает за меня и делает все для того, чтобы я могла спокойно заниматься своим делом. Он, к слову, мой директор. Я пою жизнерадостные песни, и мне это нравится. Мне хочется дарить людям радость.

— Ваша дочь пошла по вашим стопам?

— Нет, она дипломат.

— Какое ваше кредо?

- Радоваться жизни! Если ты улыбаешься людям, и они тебе обязательно улыбнутся.

Фото из альбома Анне Вески