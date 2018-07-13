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Анне Веске о секретах молодости и рецептах своих фирменных блюд
В числе хитов эстонской певицы Анне Вески — «Позади крутой поворот», «Радоваться жизни», «Возьми меня с собой», «Песенка о капитане» и многие другие. Ее шарм восхищал и продолжает восхищать многих почитателей ее таланта.
Накануне визита в Киев Анне Вески в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, благодаря чему ей удается прекрасно выглядеть, а также поделилась рецептами своих фирменных блюд.
Фото из альбома Анне Вески
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”