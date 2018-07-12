В Киеве появится улица Амины Окуевой

Общество

В Киеве комиссия по переименованиям городского совета поддержала инициативу о названии одной из улиц столицы в честь Амины Окуевой. Именем активистки Евромайдана и участницы АТО решено назвать улицу в Шевченковском районе города.

Читайте также: Одесский облсовет не пожелал назвать улицы в честь Амины Окуевой

Как уточнила депутат Киевсовета Олеся Пинзеник, было решено не переименовывать уже существующую улицу, а присвоить имя Окуевой новой улице, которая появится в районе.

Инициативу поддержало руководство Меджлиса крымскотатарского народа, народные депутаты. Теперь вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, на заседании комиссии также обсуждалась инициатива о присвоении одной из улиц Киева имени Левка Лукьяненко.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», доброволец сил АТО, активная участница Революции Достоинства Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда под Киевом ее автомобиль был обстрелян неизвестными.