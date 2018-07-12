- 20:58 В Запорожье вывесили билборды с нквдистом Судоплатовым
- 20:30 "На капот бросился": депутат Пинзеник опроверг, что сбил митингующего под Радой
- 20:16 Задержан мошенник, укравший пожертвования на лечение годовалого малыша
- 19:59 В Киеве появится улица Амины Окуевой
- 19:34 В работе Facebook случился сбой, пострадала Европа
- 19:29 Харьковские полицейские пытались "раскрутить" бизнесмена на полмиллиона гривен
- 18:59 "Евроавтомобилисты" под Радой разбили машину депутата
- 18:40 "Руководитель Крыма" Аксенов: «Будем искать воду из космоса»
- 18:30 Шайка наладила выпуск госдокументов на авто для преступных группировок
- 18:28 Россия еще на год продлила продовольственные контрсанкции
В Киеве появится улица Амины Окуевой
В Киеве комиссия по переименованиям городского совета поддержала инициативу о названии одной из улиц столицы в честь Амины Окуевой. Именем активистки Евромайдана и участницы АТО решено назвать улицу в Шевченковском районе города.
Читайте также: Одесский облсовет не пожелал назвать улицы в честь Амины Окуевой
Как уточнила депутат Киевсовета Олеся Пинзеник, было решено не переименовывать уже существующую улицу, а присвоить имя Окуевой новой улице, которая появится в районе.
Инициативу поддержало руководство Меджлиса крымскотатарского народа, народные депутаты. Теперь вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.
Напомним, на заседании комиссии также обсуждалась инициатива о присвоении одной из улиц Киева имени Левка Лукьяненко.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», доброволец сил АТО, активная участница Революции Достоинства Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда под Киевом ее автомобиль был обстрелян неизвестными.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...”