Задержан мошенник, укравший пожертвования на лечение годовалого малыша (фото, видео)

Происшествия

29-летний неработающий житель Александрийского района Кировоградской области, отсидевший срок за разбой, сознался, что обокрал годовалого ребёнка, собрать на лечение которого помогают люди из всей Украины.

О болезни Дани семья Калько, переехавшая из Одессы в село Субботцы Кировоградской области, узнала, когда малышу было полгода. До этого родители начали обращать внимание на то, что ребёнок не реагировал на звуки, какими громкими они бы ни были. Он плакал и агукал, как все дети, реагировал на игрушки, людей, движение, но совсем не обращал внимания на голоса и другие звуковые раздражители. Некоторое время списывали это на особенности развития. Но вскоре обратились к врачам.

Обследование показало: ребёнок ничего не слышит. Диагноз — двусторонняя сенсорно-невральная глухота. Эта болезнь обусловлена дефектами внутреннего уха, проводящих звуковые сигналы нервов и обрабатывающих их центров в мозге. Возникает из-за генетической предрасположенности или же вследствие осложнений при беременности и родах. И если в ближайшем будущем мальчику не установить специальные кохлеарные импланты, которые будут улавливать звук, обрабатывать и передавать на слуховой нерв, он может не только остаться глухим, но даже не научиться говорить.

Подобные операции в Украине проводятся бесплатно, но из-за недостатка финансирования очередь практически не движется. А после того, как пациенту исполнится четыре года, эффективность её сводится к нулю из-за атрофирования отвечающих за речь и слух участков мозга. Поэтому родители Даниила начали самостоятельно собирать деньги на установку имплантов, каждый из которых стоит 30 тысяч евро. Для семьи эта сумма — неподъёмная, поэтому они обратились за помощью к руководству и прессе.

Увидев один из сюжетов о Дане, воспользоваться бедственным положением семьи решил мошенник. Отбывая срок, он изучил разные методы телефонного мошенничества, которым в последние годы активно занимаются осуждённые. И применил их на практике: войдя в доверие к родным Даниила, с помощью мобильного телефона перевёл с их на свой счёт собранные на лечение ребёнка деньги, после чего обналичил их через банкомат.

Заметив, что с открытого для сбора средств банковского счёта кто-то снимает деньги, мама мальчика обратилась в полицию. И через неделю злоумышленник был задержан. У него изъяли банковскую карту, через которую обналичивалось похищенное. Свою вину он полностью признал: «Я знал, что мальчик больной. Я плохо поступил, мне прощения нет», — покаялся задержанный, пообещав, что полностью возместит ущерб.

Расследуется уголовное производство по факту мошенничества. В его рамках решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения, рассказали «ФАКТАМ» в полиции Кировоградской области.

— Пока идет сбор денег на импланты, сыну установили слуховые аппараты, — рассказала «ФАКТАМ» Ирина Калько, мама Дани. — Один оплатило государство, второй приобрели благодаря собранным средствам. К сожалению, они не обеспечивают полноценной передачи звуков такими, как их слышим мы, но всё же сын что-то слышит. Это позволяет учить Даниила, тренировать, чтобы он обращал внимание на звуки. И не просто слышал, а связывал их с определёнными процессами и предметами, учился интерпретировать и в дальнейшем смог научиться говорить. Например, когда мы собираемся кушать, хлопаем крышками от кастрюль. Даня слышит и сопоставляет, что этот звук связан с кухней, с едой.

Для тех, кто может помочь семье Калько, сообщаем номер оформленной на Калько Ирину Андреевну карты Приватбанка: 5168 7426 0060 8834. Телефон мамы Даниила: (099)107−55−10.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе украли средства, собранные на лечение 13-летнего мальчика, пострадавшего от взрыва.

Фото и видео сектора коммуникации ГУ НПУ в Кировоградской области