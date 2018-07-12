"На капот бросился": депутат Пинзеник опроверг, что сбил митингующего под Радой (видео)

Происшествия

Народный депутат Павел Пинзеник рассказал свою версию событий под Верховной Радой, когда автомобиль парламентария задел участника акции протеста. По словам депутата, один из протестующих «евроавтомобилистов» сам бросился на капот.

«Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые „митингующие“ с намерением его остановить. Начали бить его руками и ногами, тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида. Пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или через разбитое заднее стекло. На капот бросился один из митингующих, автомобиль, конечно, остановился. После того был заблокирован», — заявил депутат в эфире 112 Украина.

Некоторое время автомобиль парламентария стоял заблокированным. После этого депутата увели с места аварии сотрудники полиции.

Как сообщает УНН, полиция подтвердила, что после инцидента с автомобилем Пинзеника был задержан один из активистов. Его задержали за нецензурную ругань в общественном месте и оскорбление полицейских, прибывших на место ДТП.

Участники акции сообщают о двух задержанных. Что касается пострадавшего, то, по информации от активистов, мужчину увезли в медучреждение с подозрением на перелом ноги.

Напомним, вечером 12 июля протестующие под парламентом решили взять Верховную Раду в «кольцо» и заставить депутатов продлить рабочий день, чтобы проголосовать нужные законы. Парламентариев ловили на выходах из Рады и требовали вернуться на рабочее место, несмотря на то, что заседание уже было объявлено закрытым.

Фото Алена Яхно/Facebook