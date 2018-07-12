- 22:26 Партиец "УКРОПа" жестоко избил женщину, сделавшую ему замечание
- 21:59 На Виннитчине из-за вспышки заболевания закрыли детский лагерь
- 21:45 ФСБ не разрешили еще на неделю закрыть в СИЗО крымчанина Рамазанова
- 21:20 Суд не смог продлить арест Надежды Савченко
- 20:58 В Запорожье вывесили билборды с НКВДистом Судоплатовым
- 20:30 "На капот бросился": депутат Пинзеник опроверг, что сбил митингующего под Радой
- 20:16 Задержан мошенник, укравший пожертвования на лечение годовалого малыша
- 19:59 В Киеве появится улица Амины Окуевой
- 19:34 В работе Facebook случился сбой, пострадала Европа
- 19:29 Харьковские полицейские пытались "раскрутить" бизнесмена на полмиллиона гривен
В Запорожье вывесили билборды с НКВДистом Судоплатовым
В Запорожье разместили билборды с портретом Павла Судоплатова — агента советских спецслужб, деятеля органов ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ, принимавшего непосредственное участие в политических убийствах. Среди прочего Судоплатов ответственен за убийство в 1938 году лидера ОУН Евгения Коновальца и организацию убийства Льва Троцкого в 1940 году.
Фотоснимки билбордов с портретом и надписью «111 лет. Борьба продолжается» опубликовал волонтер Александр Лебедь. Он же обратил внимание, что на плакате не указан заказчик рекламы, что является нарушением.
Областное управление СБУ инициировало проверку по поводу размещения билбордов. «Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей бигборд. Проверка продолжается», — сообщил представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в комментарии Радио Свобода.
Напомним, ранее Институт национальной памяти заявил, что украинские архивы за время независимости были «почищены» некоторыми политиками, желавшими скрыть факты своего сотрудничества с органами госбезопасности СССР.
Фото OleksaLebid/Facebook
влажность:
давление:
ветер:
“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”