В Запорожье вывесили билборды с НКВДистом Судоплатовым

Политика

В Запорожье разместили билборды с портретом Павла Судоплатова — агента советских спецслужб, деятеля органов ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ, принимавшего непосредственное участие в политических убийствах. Среди прочего Судоплатов ответственен за убийство в 1938 году лидера ОУН Евгения Коновальца и организацию убийства Льва Троцкого в 1940 году.

Фотоснимки билбордов с портретом и надписью «111 лет. Борьба продолжается» опубликовал волонтер Александр Лебедь. Он же обратил внимание, что на плакате не указан заказчик рекламы, что является нарушением.

Областное управление СБУ инициировало проверку по поводу размещения билбордов. «Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей бигборд. Проверка продолжается», — сообщил представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в комментарии Радио Свобода.

Напомним, ранее Институт национальной памяти заявил, что украинские архивы за время независимости были «почищены» некоторыми политиками, желавшими скрыть факты своего сотрудничества с органами госбезопасности СССР.

Фото OleksaLebid/Facebook