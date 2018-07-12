ФСБ не разрешили еще на неделю закрыть в СИЗО крымчанина Рамазанова

Политика

Крымчанин Исмаил Рамазанов, который уже почти полгода находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям в экстремизме, 16 июля должен выйти на свободу. Российским следственным органам не удалось добиться продления срока ареста еще на неделю. Об этом сообщила «Крымская солидарность».

«Максимальный срок, на который они могли продлить срок содержания под стражей Рамазанова — это полгода, до 23 июля. И они пытались пролить еще на семь суток, чтобы дотянуть до этих полгода. Смысловой нагрузки в этом продлении нет: они все одно ничего не успевали по делу. Они хотели продлить просто, чтобы держать его в пыточных условиях», — сообщил Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин.

Сегодня же состоялся суд по «делу Веджие Кашка», по которому обвиняемыми проходят четверо крымчан — Асан Чапух, Кязим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач. ФСБ обвиняет задержанных в вымогательстве. Судьи постановили, что все четверо должны оставаться в СИЗО еще два месяца — до 15 сентября.

Продлить арест было решено, несмотря на состояние здоровья подсудимых. Асан Чапух уже семь месяцев находится в больнице, Дегерменджи Бекир также опасается, что не доживет до приговора.

Напомним, один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что преступные действия оккупантов в Крыму, в том числе и пытки несогласных с политикой Кремля, согласованы с высшим руководством России, в том числе и лично с президентом Владимиром Путиным.