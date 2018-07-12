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Партиец "УКРОПа" жестоко избил женщину, сделавшую ему замечание (видео)
В Гостомеле Киевской области глава местной ячейки партии «УКРОП» Николай Пасальский жестоко избил на улице женщину. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Удар в лицо был такой силы, что с женщины слетел головной убор, а сама она утратила равновесие и чуть не упала.
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Видео с избиением опубликовал Kyiv Live. Как объясняют авторы видео, вспышку ярости у мужчины вызвало замечание прохожей. Та обратила внимание, что Пасальский выгуливает своего питбуля без намордника и поводка. Кроме того, собака бойцовской породы гуляла на территории, где бегают маленькие дети.
Киевская областная организация «УКРОПа» отреагировала на скандал со своим партийцем. Пострадавшей Татьяне Лавриненко принесли извинения и пообещали поставить вопрос об исключении Пасальского из партии.
Напомним, в Раде был зарегистрирован законопроект о списке потенциально опасных пород собак. Кроме питбулей и стаффордширов туда вошли еще 33 породы.
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