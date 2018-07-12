Антимайдановцу "Топазу" не стали ужесточать приговор

Происшествия

Апелляционный суд Харьковской области отказался ужесточать приговор скандально известному антимайдановцу Игнату Кромскому по кличке Топаз. Суд оставил в силе приговор о восьми годах тюрьмы, хотя прокуратура требовала увеличить этот срок до 15 лет.

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Апелляцию, поданную защитой, суд частично удовлетворил. Назначено новое рассмотрение по поводу миллиона гривен возмещения, который должен уплатить Кромской.

Адвокат Кромского Александр Шадрин в эфире «Громадське» пообещал добиваться полного оправдания для своего клиента и планирует обратиться в Верховный суд. «Будем подавать кассацию. Во-первых, мы настаиваем на оправдательном приговоре. Во-вторых, мы не согласны с тем, как суд первой инстанции определил применение „закона Савченко“. Мы считаем, что он должен применяться ко всему периоду, который Кромской провел под стражей, вплоть до сегодняшнего дня. При таком применении есть основания отпустить его из-под стражи уже сегодня», — заявил Шадрин.

Дело Топаза рассматривалось судом с лета 2015 года. Кромскому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294 УК) и незаконное завладение транспортным средством (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса). Топаза называли организатором захвата помещения Харьковской обладминистрации 1 марта 2014 года, участником избиения активистов Евромайдана, а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарской в Харькове, во время которых погибли люди.

Приговор был вынесен в январе 2018 года.