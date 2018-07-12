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Минобразования назвало специальности с наибольшим числом бюджетных мест
Минобразования определило топ-10 специальностей, на которые выделено больше всего бюджетных мест. Выпускникам 11-х классов, собирающимся учиться за счет бюджета, рекомендуют обратить внимание в том числе на «Компьютерные науки» и «Компьютерную инженерию».
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Больше всего мест госзаказа получили следующие 10 специальностей:
- «Среднее образование» — 7475 мест;
- «Медицина» — 4507;
- «Компьютерные науки» — 3216;
- «Правоведение» — 3090;
- «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» — 2736;
- «Строительство и гражданская инженерия» — 2650;
- «Филология» (все языковые направления) — 2210;
- «Отраслевое машиностроение» — 2025;
- «Компьютерная инженерия» — 1951;
- «Правоохранительная деятельность» — 1910.
В Минобразования напомнили, что рейтинг не исчерпывающий, поскольку еще часть бюджетных мест будет открыта в рамках регионального заказа.
Напомним, 12 июля начался прием документов во все университеты страны. В этом году, как и в предыдущем, абитуриенты будут подавать заявления в вузы в электронной форме.
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