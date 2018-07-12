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Общество

Минобразования назвало специальности с наибольшим числом бюджетных мест

23:15 12 июля 2018   79
компьютер
Инф. «ФАКТОВ»

Минобразования определило топ-10 специальностей, на которые выделено больше всего бюджетных мест. Выпускникам 11-х классов, собирающимся учиться за счет бюджета, рекомендуют обратить внимание в том числе на «Компьютерные науки» и «Компьютерную инженерию».

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Больше всего мест госзаказа получили следующие 10 специальностей:

  • «Среднее образование» — 7475 мест;
  • «Медицина» — 4507;
  • «Компьютерные науки» — 3216;
  • «Правоведение» — 3090;
  • «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» — 2736;
  • «Строительство и гражданская инженерия» — 2650;
  • «Филология» (все языковые направления) — 2210;
  • «Отраслевое машиностроение» — 2025;
  • «Компьютерная инженерия» — 1951;
  • «Правоохранительная деятельность» — 1910.

В Минобразования напомнили, что рейтинг не исчерпывающий, поскольку еще часть бюджетных мест будет открыта в рамках регионального заказа.

Напомним, 12 июля начался прием документов во все университеты страны. В этом году, как и в предыдущем, абитуриенты будут подавать заявления в вузы в электронной форме.

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