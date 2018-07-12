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Спорт

16-летняя легкоатлетка из Эфиопии выглядит, как пенсионерка (фото)

23:39 12 июля 2018   246
Гирмавит Габрижихаир
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На чемпионате мира U-20 по легкой атлетике (участвуют спортсмены не старше 20 лет) разгорелся скандал вокруг одной из спортсменок. Речь о Гирмавит Габрижихаир из Эфиопии, которая стала бронзовой призеркой в беге на 5000 метров. Согласно документам, Гирмавит родилась 21 ноября 2001 года (эта же дата рождения значится и в ее профиле на сайте Международной федерации легкой атлетики), но выглядит она, как пенсионерка.

Из-за своей внешности Габрижихаир стала объектом для насмешек со стороны коллег легкоатлетки. «Наверняка, ее дети или даже внуки наблюдали за ее успехом на чемпионате мира U-20», — написал на своей странице в Twitter испанский бегун Оскар Усильос.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два столетних легкоатлета установили мировые рекорды в беге на 60 метров.

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