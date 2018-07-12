Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа

Украина

Президент Украины Петр Порошенко считает оптимальной модель закупки страной российского газа на границе двух государств. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

По словам главы государства, среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины в «европейские модели» будет энергетический союз, включая вопросы энергобезопасности.

«А это не только „Северный поток — 2“, это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе»,— считает президент.

Также лидер страны отметил, что такая модель обеспечит должный уровень энергетической безопасности и прекратит любые «инсинуации».

Ранее Украина и Евросоюз заявили о готовности участвовать в переговорах с Россией по транзиту газа.