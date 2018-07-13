Спорт

Серена Уильямс обыграла Гергес и вышла в финал Уимблдона

Американка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гергес в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона. Об этом говорится в сообщении немецкого издания Sport.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Соперницей Уильямс в финале станет другая представительница Германии — Анжелика Кербер.

Уильямс, являющаяся семикратной чемпионкой Уимблдона, уже играла с Кербер в финале данного турнира в 2016 году и тогда одержала победу.

Ранее сообщалось, что Кербер обыграла Елену Остапенко и вышла в финал Уимблдона."