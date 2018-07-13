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Спорт

Серена Уильямс обыграла Гергес и вышла в финал Уимблдона

0:44 13 июля 2018   21
Серена Уильямс
Инф. «ФАКТОВ»

Американка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гергес в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона. Об этом говорится в сообщении немецкого издания Sport.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Соперницей Уильямс в финале станет другая представительница Германии — Анжелика Кербер.

Уильямс, являющаяся семикратной чемпионкой Уимблдона, уже играла с Кербер в финале данного турнира в 2016 году и тогда одержала победу.

Ранее сообщалось, что Кербер обыграла Елену Остапенко и вышла в финал Уимблдона."

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