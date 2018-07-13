- 1:49 Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
- 1:07 Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов
- 0:59 Порошенко рассказал о встрече с Трампом
- 0:44 Серена Уильямс обыграла Гергес и вышла в финал Уимблдона
- 0:38 "Игра престолов" собрала 22 номинации на премию "Эмми"
- 23:50 Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа
- 23:39 16-летняя легкоатлетка из Эфиопии выглядит, как пенсионерка
- 23:24 Американцы назвали лучшего президента за все годы существования США
- 23:15 Минобразования назвало специальности с наибольшим числом бюджетных мест
- 22:45 Антимайдановцу "Топазу" не стали ужесточать приговор
Серена Уильямс обыграла Гергес и вышла в финал Уимблдона
Американка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гергес в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона. Об этом говорится в сообщении немецкого издания Sport.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.
Соперницей Уильямс в финале станет другая представительница Германии — Анжелика Кербер.
Уильямс, являющаяся семикратной чемпионкой Уимблдона, уже играла с Кербер в финале данного турнира в 2016 году и тогда одержала победу.
Ранее сообщалось, что Кербер обыграла Елену Остапенко и вышла в финал Уимблдона."
влажность:
давление:
ветер:
“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”