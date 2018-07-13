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Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Киева в НАТО. Об этом он заявил по итогам саммита стран блока в Брюсселе.
«Я не буду называть никаких дат, но хочу подчеркнуть, что никому, в том числе Российской Федерации… никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО», — приводит УНИАН слова президента страны.
Он назвал это «суверенным правом украинского народа» и отметил, что будет защищать это право.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАТО не готовы начинать с Украиной переговоры о приобретении членства. На нынешнем саммите Альянса важным вопросом было подтверждение единства стран-членов Организации.
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