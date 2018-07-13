Порошенко рассказал о встрече с Трампом

Мир

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил предстоящие переговоры последнего с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мне было интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили мою встречу с президентом США. Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока — 2»,— цитирует Порошенко «Укринформ».

По его словам, на встрече также были «отмечены достижения Украины в продвижении реформ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», источник «Европейской правды» сообщил, что беседа двух президентов на полях саммита НАТО продлилась около 20 минут. Кроме того, сообщалось, что Порошенко заявил, что не ждет сюрпризов от встречи Путина и Трампа в Хельсинки.