Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Порошенко рассказал о встрече с Трампом

0:59 13 июля 2018   47
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил предстоящие переговоры последнего с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мне было интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили мою встречу с президентом США. Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока — 2»,— цитирует Порошенко «Укринформ».

По его словам, на встрече также были «отмечены достижения Украины в продвижении реформ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», источник «Европейской правды» сообщил, что беседа двух президентов на полях саммита НАТО продлилась около 20 минут. Кроме того, сообщалось, что Порошенко заявил, что не ждет сюрпризов от встречи Путина и Трампа в Хельсинки.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины