Принц Уильям прокомментировал выступление сборной Англии на ЧМ-2018

Принц Уильям заявил, что невероятно гордится выступлением сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2018 года, где она в третий раз в истории дошла до стадии ½ финала первенства мира, уступив сборной Хорватии (1:2, дополнительное время).

I know how disappointed @england must feel right now but I couldn’t be more proud of this team and you should hold your heads high. You’ve had an incredible #WorldCup, made history, and gave us fans something to believe in. We know there is more to come from this @england team. W