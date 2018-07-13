Принц Уильям прокомментировал выступление сборной Англии на ЧМ-2018

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Принц Уильям заявил, что невероятно гордится выступлением сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2018 года, где она в третий раз в истории дошла до стадии ½ финала первенства мира, уступив сборной Хорватии (1:2, дополнительное время).

I know how disappointed @england must feel right now but I couldn’t be more proud of this team and you should hold your heads high. You’ve had an incredible #WorldCup, made history, and gave us fans something to believe in. We know there is more to come from this @england team. W — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 июля 2018 г.

«Я никогда не был так горд сборной Англии, как сейчас. Вы должны держать голову высоко поднятой. Вы провели невероятный чемпионат мира, вошли в историю, подарили болельщикам веру в команду. Мы знаем, что сборная Англии еще себя покажет»,— написал Уильям в Twitter Кенсингтонского замка.

Он также напомнил, что 14 июля сборной Англии предстоит матч за третье место с национальной командой Бельгии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 17:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лучший игрок сборной Хорватии рассказал, что произошло с командой после пропущенного гола.