Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принц Уильям прокомментировал выступление сборной Англии на ЧМ-2018

2:57 13 июля 2018   29
Принц Уияльм
Инф. «ФАКТОВ»

Принц Уильям заявил, что невероятно гордится выступлением сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2018 года, где она в третий раз в истории дошла до стадии ½ финала первенства мира, уступив сборной Хорватии (1:2, дополнительное время).

«Я никогда не был так горд сборной Англии, как сейчас. Вы должны держать голову высоко поднятой. Вы провели невероятный чемпионат мира, вошли в историю, подарили болельщикам веру в команду. Мы знаем, что сборная Англии еще себя покажет»,— написал Уильям в Twitter Кенсингтонского замка.

Он также напомнил, что 14 июля сборной Англии предстоит матч за третье место с национальной командой Бельгии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 17:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лучший игрок сборной Хорватии рассказал, что произошло с командой после пропущенного гола.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины