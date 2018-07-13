- 5:07 Взрыв на предприятии в Днепре: погибли два человека
- 4:49 Названа сумма убытков Украины от строительства Керченского моста
- 3:23 В Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек
- 2:57 Принц Уильям прокомментировал выступление сборной Англии на ЧМ-2018
- 1:49 Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
- 1:07 Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов
- 0:59 Порошенко рассказал о встрече с Трампом
- 0:44 Серена Уильямс обыграла Гергес и вышла в финал Уимблдона
- 0:38 "Игра престолов" собрала 22 номинации на премию "Эмми"
- 23:50 Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа
Взрыв на предприятии в Днепре: погибли два человека
В Днепре на улице Курсантская в четверг, 12 июля, прогремел взрыв на одном из предприятий, в результате погибли двое людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
«В результате взрыва погиб один человек и один человек, в тяжелом состоянии госпитализированный во 2-ю городскую больницу, в 19:25 скончался», — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что сообщение о взрыве на улице Курсантской Самарского района поступило в службу спасения «101» 12 июля в 16:49.
К месту происшествия были направлены спасатели 3 и 18 государственных пожарно-спасательных частей.
Как выяснили спасатели, в цехе во время технологического процесса в электрической печи плавления специальных металлов произошел взрыв опасной смеси без последующего горения, в результате чего была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у прокуратуры есть три версии разрыва миномета на Ривненском полигоне.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”