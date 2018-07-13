Происшествия

Взрыв на предприятии в Днепре: погибли два человека

В Днепре на улице Курсантская в четверг, 12 июля, прогремел взрыв на одном из предприятий, в результате погибли двое людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«В результате взрыва погиб один человек и один человек, в тяжелом состоянии госпитализированный во 2-ю городскую больницу, в 19:25 скончался», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сообщение о взрыве на улице Курсантской Самарского района поступило в службу спасения «101» 12 июля в 16:49.

К месту происшествия были направлены спасатели 3 и 18 государственных пожарно-спасательных частей.

Как выяснили спасатели, в цехе во время технологического процесса в электрической печи плавления специальных металлов произошел взрыв опасной смеси без последующего горения, в результате чего была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у прокуратуры есть три версии разрыва миномета на Ривненском полигоне.