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В Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек
На юго-западе Китая в провинции Сычуань в результате взрыва на территории промышленного парка погибли 19 человек. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают «Вести.ру».
Отмечается, что взрыв произошел в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.
Представители местных властей находятся на месте произошедшего. Причины ЧП устанавливаются.
Напомним, что в июне в Китае при взрыве на газопроводе пострадали более 20 человек.
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