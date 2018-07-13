Мир

В Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в результате взрыва на территории промышленного парка погибли 19 человек. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают «Вести.ру».

Отмечается, что взрыв произошел в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

Представители местных властей находятся на месте произошедшего. Причины ЧП устанавливаются.

Напомним, что в июне в Китае при взрыве на газопроводе пострадали более 20 человек.