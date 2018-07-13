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В Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек

3:23 13 июля 2018   30
Взрыв в Китае
Инф. «ФАКТОВ»

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в результате взрыва на территории промышленного парка погибли 19 человек. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают «Вести.ру».

Отмечается, что взрыв произошел в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

Представители местных властей находятся на месте произошедшего. Причины ЧП устанавливаются.

Напомним, что в июне в Китае при взрыве на газопроводе пострадали более 20 человек.

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