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Трамп назвал "отличного кандидата" на пост премьера Британии

4:25 13 июля 2018   196
Трамп и Джонсон
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон мог бы быть «отличным премьер-министром». Об этом он сказал в интервью газете Sun.

«Я думаю, что он мог бы быть отличным премьер-министром. Я думаю, у него есть все, что для этого требуется», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Джонсон ему «очень нравится» и он его «очень уважает».

«Я был очень опечален, увидев, что он покидает правительство, и я надеюсь, что он в определенный момент вернется», — заявил Трамп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Борис Джонсон объяснил причины ухода в отставку.

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