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Трамп назвал "отличного кандидата" на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон мог бы быть «отличным премьер-министром». Об этом он сказал в интервью газете Sun.
«Я думаю, что он мог бы быть отличным премьер-министром. Я думаю, у него есть все, что для этого требуется», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, Джонсон ему «очень нравится» и он его «очень уважает».
«Я был очень опечален, увидев, что он покидает правительство, и я надеюсь, что он в определенный момент вернется», — заявил Трамп.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Борис Джонсон объяснил причины ухода в отставку.
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