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Взрыв возле аэропорта Каира: пострадали 12 человек (видео)
В Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник в египетском МВД, передает местное издание Masrawy.
«Возле аэропорта Каира прогремел взрыв на двух топливных резервуарах. При этом министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, поскольку взрыв произошел на резервуарах, находящихся вне периметра аэропорта», — сказано в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали.
По информации издания, пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries.
На место происшествия были отправлены 12 пожарных машин. Пожарным удалось локализовать огонь. Официальной информации о пострадавших не поступало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек.
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