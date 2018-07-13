Взрыв возле аэропорта Каира: пострадали 12 человек (видео)

Мир

В Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник в египетском МВД, передает местное издание Masrawy.

«Возле аэропорта Каира прогремел взрыв на двух топливных резервуарах. При этом министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, поскольку взрыв произошел на резервуарах, находящихся вне периметра аэропорта», — сказано в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали.

По информации издания, пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries.

На место происшествия были отправлены 12 пожарных машин. Пожарным удалось локализовать огонь. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек.