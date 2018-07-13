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Мир

Взрыв возле аэропорта Каира: пострадали 12 человек (видео)

3:48 13 июля 2018   27
Взрыв в Египте
Инф. «ФАКТОВ»

В Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник в египетском МВД, передает местное издание Masrawy.

«Возле аэропорта Каира прогремел взрыв на двух топливных резервуарах. При этом министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, поскольку взрыв произошел на резервуарах, находящихся вне периметра аэропорта», — сказано в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали.

По информации издания, пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries.

На место происшествия были отправлены 12 пожарных машин. Пожарным удалось локализовать огонь. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае при взрыве в промышленном парке погибли 19 человек.

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